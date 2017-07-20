Игроки "молодежки" ГК "Ростов-Дон-2" спасли жизнь утопающему в Краснодарском крае

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Игроки гандбольной команды "Ростов-Дон-2" Анастасия Шавман и Валерия Гуковская спасли утопающего во время сборов в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба.

"Это произошло 17 июля в 7:30, гандболистки вчетвером бежали получасовой кросс, когда увидели в воде троих молодых людей. На обратном пути гандболистки заметили в море одного молодого человека, который находился в бессознательном состоянии. Анастасия Шавман и Валерия Гуковская кинулись вытаскивать из воды парня, чем спасли ему жизнь", - говорится в сообщении.

После этого спортсменки вытащили молодого человека на берег и побежали на базу, звать на помощь. Службу спасения вызвали очевидцы, которые находились в этот момент в кафе на берегу. "Личность молодого человека и другие подробности несчастного случая служба спасения не раскрывает, однако известно, что парень является глухонемым", - добавили в пресс-службе.

Сейчас молодежная команда под руководством Ольги Карпенко проводит летние сборы в поселке Кучугуры Краснодарского края, который находится на берегу Азовского моря.