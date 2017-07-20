Дворец спорта для занятий тхэквондо откроется во Владикавказе в конце июля

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июля. /ТАСС/. Первый в России специализированный дворец спорта для занятий тхэквондо откроется во Владикавказе (Северная Осетия) в конце июля. Об этом сообщил в четверг министр физической культуры и спорта республики Хасан Бароев в ходе посещения в Северной Осетии строящихся объектов полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе Олегом Белавенцевым.

"Дворец станет единственным специализированным залом в России для занятий тхэквондо. Здесь также можно будет проводить соревнования разных уровней по всем видам единоборств. Он откроется в конце июля", - сказал Бароев.

Во дворце на четырех коврах одновременно смогут заниматься около 100 спортсменов. Строительство объекта во Владикавказе началось в 2014 году, однако в 2015 году было остановлено, а неосвоенные средства были возвращены в федеральный бюджет. В 2016 году по инициативе главы Северной Осетии Вячеслава Битарова прошло совещание под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Козака, на котором было намечено выделить дотацию на завершение строительства.