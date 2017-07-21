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Система видеоповторов будет использоваться на всех матчах MLS с 5 августа

Спорт
21 июля, 4:10 UTC+3 ТАСС

Это новшество применялось на Кубке конфедераций, который прошел в России

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ТАСС, 21 июля. Система видеассистента рефери (VAR) будет применяться на всех матчах североамериканской Главной лиги футбола (MLS) с 5 августа. Об этом сообщает Reuters.

Видеассистент сможет повлиять на действия главного арбитра при четырех игровых ситуациях: фиксирование гола, назначение пенальти, прямое удаление с поля, ошибочное установление личности при предъявлении желтой или красной карточки.

"Помимо специальных тренировочных занятий для судей, MLS проводила семинары, устраивала множество проверок во время предсезонных матчей", - сообщили в лиге.

MLS является одной из первых лиг, где стали тестировать VAR в качестве эксперимента. Эта система использовалась на матчах Кубка конфедераций - 2017. Международная федерация футбола рассматривает возможность применения видеоповторов на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

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