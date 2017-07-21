Таиланд отозвал заявку на проведение Кубка Азии по футболу 2023 года

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ТАСС, 21 июля. Таиланд не будет претендовать на проведение Кубка Азии по футболу 2023 года. Об этом сообщается на сайте Азиатской конфедерации футбола.
"Футбольная ассоциация Таиланда уведомила Азиатскую конфедерацию футбола о решении выйти из борьбы за проведение Кубка Азии, который пройдет в 2023 году", - говорится в заявлении конфедерации.
Причины подобного решения не указаны. Таким образом, на турнир будут претендовать только Китай и Южная Корея.
Кубок Азии по футболу проходит один раз в четыре года. Следующий турнир пройдет в 2019 году в ОАЭ.