Боксер Алоян перевесил никарагуанца Солано накануне боя на Красной площади

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян оказался тяжелее своего соперника никарагуанца Марвина Солано в преддверии поединка на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония взвешивания прошла в пятницу в Москве. Вес Алояна составил 52,2 кг, Солано - 51,4 кг. Вес еще одного участника вечера бокса - Федора Чудинова - составил 76,1 кг. Его соперник аргентинец Хонатан Жеронимо Барбадильо показал вес 74,1 кг.

На Красной площади 22 июля пройдет большой вечер бокса. В этот день там состоится массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. В тренировке, которую поддержат в восьми городах, примут участие 3000 спортсменов. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Гиннесса.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки.