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Екимов: проведение многодневных велогонок усилит туристический интерес к Крыму

Спорт
21 июля, 14:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам главы Федерации велосипедного спорта России, Крым является наиболее подходящим регионом для развития велоспорта

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Вячеслав Екимов

Вячеслав Екимов

© ТАСС/Виталий Белоусов, архив

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Проведение многодневных шоссейных велогонок на территории Крыма усилит туристический интерес к полуострову. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

"Если мы хотим прорекламировать Крым как нашу здравницу на весь мир, то нужно умело подавать информацию, - отметил Екимов. - И проведение многодневных велогонок на территории этого региона с широким освещением их по телевизору значительно усилит туристический интерес к Крыму. Тот же "Тур де Франс" прекрасно рекламирует особенности каждой провинции этой страны, после чего во Франции нет отбоя от туристов".

Интервью

Вячеслав Екимов

Президент Федерации велоспорта: трек, BMX и маунтинбайк — приоритетные для России дисциплины

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По словам главы ФВСР, Крым является наиболее подходящим регионом для развития велоспорта. "Для велоспорта Крым является идеальным регионом, где можно кататься все 365 дней в году, - подчеркнул Екимов. - То есть, нас привлекают климатические условия, а также относительная доступность, которая еще больше возрастет после открытия Керченского моста. Там есть также вся инфраструктура, гостиницы, удобный рельеф и так далее".

Ранее сообщалось, что база для сборных России по велоспорту может быть построена в Крыму в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". "Крым выделит не менее 25 гектаров земли для строительства такого федерального центра по велоспорту, где у нас будет трек, BМХ, трассы для маунтинбайка, - сказал Екимов. - Причем этот центр может не только велосипедистами использоваться, там могут прекрасно готовиться представители триатлона, пятиборцы. На территории центра могут быть также построены лыжероллерные трассы для наших лыжников и биатлонистов".

Новый спортивный объект планируется построить на южном берегу Крыма. "Считаю, что идеальным местом для нас было бы село Соколиное, которое расположено между Байдарскими Воротами и Севастополем", - подытожил глава ФВСР.

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