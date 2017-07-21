Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские ватерполисты сыграют с испанцами в 1/8 финала чемпионата мира

Спорт
21 июля, 16:04 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 21, июля. /ТАСС

Встреча между сборными России и Испании состоится 23 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло в 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште встретится с командой Испании.

Это стало известно после того, как в последнем матче группы D, где выступали россияне, сборная Хорватии обыграла команду Японии со счетом 16:6.

Ранее в пятницу сборная России уступила команде США со счетом 11:14. Таким образом, первое место в группе с шестью очками заняла команда Хорватии, которая получила прямую путевку в 1/4 финала. Второе и третье места с двумя очками заняли сборные России и Японии, которые в 1/8 финала сыграют с командами Испании и Греции соответственно.

Встреча между сборными России и Испании состоится 23 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца
2
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
3
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
4
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
5
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама