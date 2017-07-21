Российские ватерполисты сыграют с испанцами в 1/8 финала чемпионата мира

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БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло в 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште встретится с командой Испании.
Это стало известно после того, как в последнем матче группы D, где выступали россияне, сборная Хорватии обыграла команду Японии со счетом 16:6.
Ранее в пятницу сборная России уступила команде США со счетом 11:14. Таким образом, первое место в группе с шестью очками заняла команда Хорватии, которая получила прямую путевку в 1/4 финала. Второе и третье места с двумя очками заняли сборные России и Японии, которые в 1/8 финала сыграют с командами Испании и Греции соответственно.
Встреча между сборными России и Испании состоится 23 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.