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ITF дисквалифицировала капитана женской сборной Румынии Настасе до декабря 2020 года

Спорт
21 июля, 16:27 UTC+3 ТАСС

Настасе также оштрафован на $10 тысяч

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Илие Настасе

Илие Настасе

© EPA/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 21 июля. Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение дисквалифицировать бывшую первую "ракетку" мира и капитана женской сборной Румынии Илие Настасе до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

ITF расследовала дело Настасе, который позволил себе неподобающее поведение во время встречи Кубка Федерации между сборными Румынии и Великобритании, которая прошла в апреле в румынской Констанце. 70-летний Настасе на пресс- конференции пошутил на румынском языке, обращаясь к одному из членов своей команды, по поводу еще не рожденного ребенка американской теннисистки Серены Уильямс, сказав, что цвет кожи ребенка будет "молочный шоколад". ITF расценивает этот комментарий как крайне неуместный и расистски оскорбительный.

Также Настасе приставал с предложениями сексуального характера к капитану британской команды Энн Кетавонг, которая замужем и беременна вторым ребенком, в присутствии СМИ, спросив у нее номер ее комнаты. Румын позволил себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес аккредитованной журналистки, которая написала про слова Настасе о ребенке Уильямс. Он пришел в пресс-центр к журналистке и устроил скандал по поводу ее публикации, несколько раз назвав ее тупой.

Во время матча между румынкой Сораной Кырстя и британкой Йоханной Контой Настасе оскорблял и угрожал судьям и членам британской команды. Сначала он выразил свое недовольство судье с использованием оскорблений и нецензурной лексики, после чего был удален на трибуны за неспортивное поведение. Уходя с корта, он оскорбил Кетавонг и Конту, доведя британскую теннисистку до слез.

Настасе также оштрафован на $10 тысяч. Он отстранен от участия в качестве официального лица, в том числе капитана команды, от всех командных соревнований ITF до 31 декабря 2020 года. Кроме того, румыну отказано в аккредитациях на турниры ITF до 31 декабря 2019 года. Отмечается, что турниры серии Большого шлема не входят в число этих соревнований.

Настасе за свою карьеру, завершившуюся в 1985 году, выиграл два турнира Большого шлема - Открытый чемпионат США в 1972 году и Уимблдон в 1973 году. Он также выиграл в парном разряде три турнира Большого шлема - Открытый чемпионат Франции в 1970 году вместе с соотечественником Ионом Цириаком, а также Уимблдон и Открытый чемпионат США в 1973 и 1975 годах соответственно с американцем Джимми Коннорсом. Настасе был первым теннисистом, которому в 1973 году был присвоен титул первой "ракетки" мира, который он сохранял в течение 40 недель.

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