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Парковка на "Ростов-Арене" будет рассчитана на 32 тысячи машиномест

Спорт
21 июля, 16:41 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, июля. /ТАСС

Строительство стадиона будет завершено в ноябре

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Парковка на стадионе "Ростов-Арена", который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, сможет вместить 32 тысячи автомобилей. Об этом журналистам сообщил Эльдар Дадашев, вице-президент компании "Крокус", выступающей в роли подрядчика на арене в Ростове-на-Дону.

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Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Строительство стадиона будет завершено в ноябре, раньше запланированного срока.

"Преимущества стадиона - это комфорт просмотра, комфорт доступа, комфорт самого пребывания на арене. Поле идеально просматривается с любого зрительского места. Также немаловажно, что парковка рассчитана на 32 тысячи машиномест", - отметил Дадашев.

"На данный момент на объекте 1,3 тысячи рабочих, мы планируем увеличение до 1,5 тысячи на завершающей стадии строительства", - добавил Дадашев.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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