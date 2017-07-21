Парковка на "Ростов-Арене" будет рассчитана на 32 тысячи машиномест

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Парковка на стадионе "Ростов-Арена", который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, сможет вместить 32 тысячи автомобилей. Об этом журналистам сообщил Эльдар Дадашев, вице-президент компании "Крокус", выступающей в роли подрядчика на арене в Ростове-на-Дону.
Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Строительство стадиона будет завершено в ноябре, раньше запланированного срока.
"Преимущества стадиона - это комфорт просмотра, комфорт доступа, комфорт самого пребывания на арене. Поле идеально просматривается с любого зрительского места. Также немаловажно, что парковка рассчитана на 32 тысячи машиномест", - отметил Дадашев.
"На данный момент на объекте 1,3 тысячи рабочих, мы планируем увеличение до 1,5 тысячи на завершающей стадии строительства", - добавил Дадашев.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.
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