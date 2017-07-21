Процедура засева газона началась на "Ростов-Арене"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Процедура засева газона началась на поле стадиона "Ростов- Арена", который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Готовность объекта составляет 85 процентов.

"Сегодня дан старт посеву самого футбольного поля. Поле является сложным инженерным сооружением, высота которого составляет 1,2 м. В нем заложена система вентиляции, дренажа, аэрации, автоматизированного полива, а также подогрева поля. В корневом слое установлены температурные датчики, а управляется все это компьютером", - отметил Эльдар Дадашев, вице-президент компании "Крокус", выступающей в роли подрядчика на арене в Ростове-на-Дону.

Процедура засева газона продлится порядка шести часов. "Через шесть-восемь недель, в зависимости от всхода травы, будет произведена прошивка поля искусственными волокнами. Это делается для того, чтобы весь плодородный слой поля был связан, а во время игры не вылетали комья травы из-под бутс футболистов", - добавил он.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.