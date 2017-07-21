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Путин шутливо ушел от ответа на вопрос о том, станет ли Россия чемпионом мира по футболу

Спорт
21 июля, 17:04 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Вопрос задал мальчик Паша, который был игроком красноярского футбольного клуба "Тотем", ставшего чемпионом мира по футболу среди команд детдомов и школ-интернатов

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин шутливо ушел от ответа на вопрос ребенка, станет ли сборная России чемпионом мира по футболу в 2018 году. Об этом у главы государства поинтересовался юный футболист во время "Недетского разговора с Владимиром Путиным".

Автор вопроса - мальчик Паша, который был игроком красноярского футбольного клуба "Тотем", ставшего чемпионом мира по футболу среди команд детдомов и школ-интернатов.

"Кто из нас чемпион мира - ты или я? - спросил президент мальчика в ответ. - Скажи мне, пожалуйста, как специалист, наша сборная выиграет чемпионат мира или нет?" Павел не нашел ответа. "Садись", - после паузы сказал Путин футболисту, не став делать прогноз за него.

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