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Дворкович: "Локомотив" достаточно укомплектован, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы

Спорт
21 июля, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

"Локомотив" как победитель Кубка России прошлого сезона стартует в турнире с группового этапа

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Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Состав московского футбольного клуба "Локомотив" достаточно укомплектован, чтобы пройти как минимум в плей-офф Лиги Европы. Об этом журналистам заявил член совета директоров компании РЖД Аркадий Дворкович.

"Локомотив" как победитель Кубка России прошлого сезона стартует в Лиге Европы с группового этапа.

"В целом, клуб играет достойно. Задача поставлена - быть в еврокубках. Команда, мне кажется, достаточно укомплектована, чтобы, по крайней мере, выходить в плей- офф, - поделился впечатлениями от старта сезона Дворкович. - Мы же ситуацию мониторим и делаем все, чтобы не подорвать стабильность клуба".

На старте сезона "Локомотив" уступил в дополнительное время (1:2) московскому "Спартаку" в матче за Суперкубок России. В первом туре чемпионата страны железнодорожники переиграли тульский "Арсенал" (1:0). В пятницу в рамках второго тура команда сыграет с ЦСКА.

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