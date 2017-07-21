Дворкович: "Локомотив" достаточно укомплектован, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Состав московского футбольного клуба "Локомотив" достаточно укомплектован, чтобы пройти как минимум в плей-офф Лиги Европы. Об этом журналистам заявил член совета директоров компании РЖД Аркадий Дворкович.
"Локомотив" как победитель Кубка России прошлого сезона стартует в Лиге Европы с группового этапа.
"В целом, клуб играет достойно. Задача поставлена - быть в еврокубках. Команда, мне кажется, достаточно укомплектована, чтобы, по крайней мере, выходить в плей- офф, - поделился впечатлениями от старта сезона Дворкович. - Мы же ситуацию мониторим и делаем все, чтобы не подорвать стабильность клуба".
На старте сезона "Локомотив" уступил в дополнительное время (1:2) московскому "Спартаку" в матче за Суперкубок России. В первом туре чемпионата страны железнодорожники переиграли тульский "Арсенал" (1:0). В пятницу в рамках второго тура команда сыграет с ЦСКА.