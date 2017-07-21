Российская рапиристка Дериглазова вышла в 1/4 финала чемпионата мира

ТАСС, 21 июля. Российская рапиристка Инна Дериглазова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

В поединке 1/8 финала россиянка победила польку Ханну Лычбинскую со счетом 15:10. В четвертьфинале россиянка встретится с итальянкой Камиллой Манчини.

Другая российская рапиристка Светлана Трипапина в своем поединке 1/8 финала уступила олимпийской чемпионке 2012 года в командном турнире Арианне Эрриго со счетом 6:15. Эрриго в четвертьфинале встретится с француженкой Астрит Гюйар.

Финал в соревнованиях женщин-рапиристок пройдет позднее в пятницу.