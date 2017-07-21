Российская рапиристка Дериглазова вышла в полуфинал чемпионата мира

ТАСС, 21 июля. Российская рапиристка Инна Дериглазова вышла в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

В поединке 1/4 финала россиянка победила итальянку Камиллу Манчини со счетом 15:9.

В полуфинале Дериглазова встретится с олимпийской чемпионкой 2012 года в командном турнире в составе сборной Италии Арианной Эрриго, которая в четвертьфинальном поединке со счетом 15:5 была сильнее француженки Астрит Гюйар.

Финал в соревнованиях рапиристок пройдет позднее в пятницу.