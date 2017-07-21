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Норвежец Боассон Хаген выиграл 19-й этап веломногодневки "Тур де Франс"

Спорт
21 июля, 19:06 UTC+3 ТАСС

В общем зачете лидерство сохранил британец Крис Фрум

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Эдвальд Боассон Хаген

Эдвальд Боассон Хаген

© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 21 июля. Норвежский велогонщик Эдвальд Боассон Хаген из команды Dimension Data одержал победу на 19-м этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию 222,5 км он преодолел за 5 часов 6 минут и 9 секунд.

Вторым финишировал немец Никиас Арндт из команды Sunweb, уступивший победителю пять секунд. Третьим стал бельгиец Йенс Кейкелейре из Orica-Scott (+17 секунд).

Боассон Хаген одержал третью победу в карьере на этапах "Большой петли". Первые две победы он добыл в 2011 году. На текущем "Тур де Франс" норвежец уже по два раза становился вторым и третьим.

В общем зачете сохранил лидерство британец Крис Фрум из команды "Скай" (78:08.19). Вторым идет француз Ромен Барде из команды AG2R La Mondiale (+0.23), на третьей позиции расположился колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale Drapac (+0.29).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.

Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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