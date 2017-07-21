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Газон на стадионе в Нижнем Новгороде начали засеивать к чемпионату мира по футболу

Спорт
21 июля, 19:38 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 21, июля. /ТАСС

По словам заместителя министра спорта Нижегородской области Алексей Москвина, все семена соответствуют требованиям ФИФА

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты приступили к посеву травы на стадионе "Нижний Новгород", на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу, под наблюдением экспертов из Великобритании. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой руководителя строительства стадиона АО "Стройтрансгаз" Сергей Пичушкин.

"Сегодня мы начали сеять газон, через 10-12 дней увидим зеленую траву, - заявил Пичушкин. - Это большая ответственность, поэтому мы перестраховались и привлекли специалистов из Великобритании. Иностранные специалисты на площадке уже около недели. Под их наблюдением вносили микс - смесь песка, минеральных удобрений и природного кондиционера".

По словам заместителя министра спорта Нижегородской области Алексей Москвина, все семена соответствуют требованиям Международной федерации футбола (ФИФА). Натуральные поля появятся не только на стадионе "Нижний Новогород", но и на всех предматчевых площадках и тренировочных базах команд.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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