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ЦСКА проиграл "Локомотиву" в матче второго тура чемпионата России

Спорт
21 июля, 21:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

ЦСКА впервые за пять лет пропустил три гола в домашнем матче

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Фрагмент матча ЦСКА - "Локомотив"

Фрагмент матча ЦСКА - "Локомотив"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от "Локомотива" со счетом 1:3 в домашнем матче второго тура чемпионата России.

В составе хозяев поля гол забил Витиньо (42-я минута), у гостей отличились Джефферсон Фарфан (23), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74). Ари получил травму и покидал поле на носилкха на 85-й минуте. 

В заявку ЦСКА вновь не попал защитник Сергей Игнашевич, игрок тренируется в общей группе, однако продолжает восстанавливаться после операции на стопе по поводу перелома. В состав "Локомотива" вернулся полузащитник Дмитрий Тарасов, который пропустил матч первого тура с тульским "Арсеналом" из-за повреждения, полученного в игре за Суперкубок страны.

19-летний Михаил Лысов впервые вышел на поле в матче премьер-лиги с первых минут. Левый защитник, который является воспитанником клуба, дебютировал на высшем уровне в матче с "Арсеналом" (1:0), выйдя на замену во втором тайме. Ари забил 50-й мяч в высшем дивизионе чемпионата России, ранее форвард выступал за московский "Спартак" (89 матчей в чемпионате, 21 гол) и "Краснодар" (76, 22). В "Локомотив" бразилец перешел на правах аренды зимой, а по окончании сезона подписал полноценный контракт, за железнодорожников Ари отличился 7 раз в 10 матчах.

ЦСКА не пропускал три мяча в домашнем матче чемпионата страны почти пять лет - 4 августа 2012 армейцы проиграли "Зениту" со счетом 1:3.

"Локомотив" возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах, ЦСКА с тремя очками идет шестым. В следующем туре "Локомотив" 30 июля примет махачкалинский "Анжи", днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск".

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