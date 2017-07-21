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Тренер: Дериглазова победила в проигранном психологически финальном поединке на ЧМ

Спорт
21 июля, 21:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам главного тренера сборной России Ильгара Мамедова, спортсменки необходимо уметь избегать подобной ситуации, когда она при комфортном результате теряет преимущество

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МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рапиристка Инна Дериглазова смогла выиграть проигранный в психологическом плане финальный поединок чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге. Такое мнение ТАСС по телефону высказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

В финале олимпийская чемпионка 2016 года в личном турнире Дериглазова в дополнительное время победила итальянку Элис Волпи со счетом 14:13.

"К сожалению, даже у такой великолепной спортсменки, как Инна Дериглазова, есть недуг: при таком счете, как 11:3, она выключается и умудряется получать несколько уколов. Потом она теряется, у нее начинается внутренняя паника и вместо того, чтобы делать то, что делала, скатывается на уровень перворазрядника, - сказал Мамедов. - Стоит учесть, что в зале очень жарко, и можно получить под маской тепловой удар. Но она молодец, выиграла проигранный в психологическом и технико-тактическом плане бой, нанеся в дополнительное время победный укол".

По словам тренера, спортсменке необходимо уметь избегать подобной ситуации, когда она при комфортном результате теряет преимущество. "Это проблема, и надо придумать домашнюю заготовку, чтобы выйти из этой ситуации. Я даже уверен, что она не помнит, как нанесла победный укол", - подчеркнул он.

В пятницу на турнире бронзовую медаль завоевал саблист Камиль Ибрагимов, который проиграл в полуфинале южнокорейцу Ку Бон Гилю.

"Кореец - очень именитый и сильный спортсмен, чемпион мира и олимпийский чемпион в командных соревнованиях. Он на доли секунды раньше Камиля начинал повторные атаки и пользовался этим. Бронза - это успех, хотя жаль, что после того, как он побил на пути к полуфиналу сильных соперников, он проиграл".

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