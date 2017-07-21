Глава ФФР: Дериглазова не имела бы проблем в финале, если бы действовала тактически верно

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рапиристка Инна Дериглазова не испытала бы проблем в финале чемпионата мира по фехтованию, если бы тактически правильно действовала в поединке с итальянкой Элис Волпи. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

В финале россиянка победила Волпи в дополнительное время со счетом 14:13.

"Инна начинала турнир тяжело, но четвертьфинал и полуфинал она провела блестяще. Если бы в финале не поддалась на уловки соперницы, то проблем бы не было никаких, - сказал Михайлов. - Волпи переиграла Инну тактически: наносила укол, а потом уходила на перерыв. То она морозила руку, то меняла оружие, то с ногой были проблемы".

"Инна поддалась на такую манеру ведения боя, чего ни в коем случае делать нельзя было. Это был вязкий, тягучий бой, который итальянка навязала ей. Начинала Инна же очень здорово", - добавил он.

Дериглазова является четырехкратной чемпионкой мира и победительницей Олимпиады 2016 года.