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Сын Пеле вновь помещен под арест по делу об отмывании денег и связях с наркобизнесом

Спорт
21 июля, 23:55 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 21, июля. /ТАСС

За то время, что длится уголовный процесс, такая ситуация складывалась четыре раза: после каждого решения об аресте суд вышестоящей инстанции отменял этот вердикт и оставлял обвиняемого на свободе

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июля. /ТАСС/. Бывший бразильский футболист Эдиньо (Эдсон Шолби ду Насименту), который является сыном Пеле, в очередной раз был арестован по делу об отмывании денег и связях с наркобизнесом. Как сообщил в пятницу телеканал "Глобу", суд отклонил просьбу адвокатов спортсмена, которые добивались для своего подзащитного возможности оставаться на свободе на время рассмотрения апелляции.

Летом 2014 года Эдиньо был признан виновным в отмывании денег и связях с наркобизнесом. Суд первой инстанции приговорил его к 33 годам тюрьмы. Обвиняемый обжаловал вердикт, однако результатом рассмотрения апелляции стало не признание его невиновности, а лишь сокращение срока заключения с 33 лет до 12 лет и 10 месяцев.

24 февраля Эдиньо явился в полицейский участок в городе Сантос (штат Сан-Паулу), чтобы начать отбывать срок. Однако уже в начале марта он был освобожден из-под ареста на время рассмотрения новой апелляции по его делу. За то время, что длится уголовный процесс, такая ситуация складывалась в общей сложности четыре раза: после каждого решения об аресте спортсмена суд вышестоящей инстанции отменял этот вердикт и оставлял обвиняемого на свободе.

"Я больше не могу это терпеть. Я убежден, что выиграю эту борьбу. Но сейчас [испытываю] разочарование", - посетовал 46-летний Эдиньо в беседе с журналистами перед тем, как в очередной раз добровольно сдался властям. Он настаивает на своей невиновности.

Эдиньо выступал в чемпионате Бразилии по футболу, играл на позиции вратаря. Завершил карьеру в 1999 году в возрасте 29 лет, когда был приговорен к шести месяцам тюрьмы за участие в автогонках, в результате которых погиб мотоциклист. В итоге был осужден за убийство, позже его действия были расценены как неумышленное убийство. В 2005 году был реабилитирован, в 2006 году Эдиньо просидел в тюрьме полгода за причастие к торговле наркотиками, но тогда адвокаты сумели доказать его невиновность.

Летом прошлого года Эдиньо стал тренером бразильского клуба "Агуа Санта".

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