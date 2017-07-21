Российские волейболистки лишились шансов на "Финал шести" Гран-при

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ТАСС, 21 июля. Волейболистки сборной России лишились шансов пробиться в "Финал шести" Гран-при после победы сборной Бразилии над командой Нидерландов.
В пятницу бразильянки победили нидерландок со счетом 3-1 и за один матч до конца предварительного этапа набрали 15 очков, выйдя на четвертое место (в "Финал шести" попадают пять команд и китаянки на правах хозяек турнира). На пятой позиции расположились итальянки (13 очков). Таким образом, сборная России с девятью очками потеряла шансы на попадание в финальную часть турнира.
Следующий матч Гран-при сборная России проведет против команды Китая 22 июля.
Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа.