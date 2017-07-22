Немецкие футболистки победили итальянок в матче чемпионата Европы

ТАСС, 22 июля. Сборная Германии обыграла команду Италии со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу среди женщин, который проходит в Нидерландах.

Счет в матче открыла немка Йозефине Хеннинг (19-я минута), победный гол с пенальти забила Бабетт Петер (67). В составе итальянок единственный мяч на счету Иларии Мауро (29).

Положение в группе В после двух туров: 1. Швеция - 4 очка, 2. Германия - 4, 3. Россия - 3, 4. Италия - 0.

В последнем туре группового раунда сборная Германии сыграет со сборной России. Итальянки встретятся со шведками. Оба матча пройдут 25 июля.

Чемпионат Европы завершится 6 августа.