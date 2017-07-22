FINA изменила требования к качеству воды в бассейнах на ОИ и ЧМ

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БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация плавания (FINA) изменила требования к качеству воды в бассейнах, которые будут использованы для проведения соревнований на чемпионатах мира по водным видам спорта и на Олимпийских играх. Поправки в правила были приняты на генеральном конгрессе FINA, который проходит в Будапеште.
В правилах проведения соревнований на Олимпиаде и чемпионате мира формулировка "свежая вода" в бассейне была исключена, ее заменило требование, чтобы количество соли на один литр не превышало 3 гр.
Также были более четко регламентированы требования к плавательным бассейнам. В частности, если соревнования проходят в закрытом бассейне, потолок должен быть расположен на высоте не менее семи метров.