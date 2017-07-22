Воробьев: ХК "Динамо" надеется, что сыграет в КХЛ в "ВТБ Ледовом дворце"

НОВОГОРСК /Московская область/, 22 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Динамо" надеется, что будет проводить домашние матчи в "ВТБ Ледовом дворце", который находится на территории строительно-развлекательного квартала "Парк легенд". Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Владимир Воробьев.

Дворец был построен в 2015 году к чемпионату мира, который проходил в Москве в 2016 году. С сезона-2015/16 "ВТБ Ледовый дворец" был домашней ареной "Динамо" в матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

"Мы надеемся, что сыграем в "ВТБ Ледовом дворце". Остались технические и юридические тонкости в переговорах, поэтому официально об этом мы пока объявить не можем", - сказал Воробьев.

В сезоне-2017/18 "ВТБ Ледовый дворец" станет домашней ареной московского "Спартака".