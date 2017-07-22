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Российские волейболистки обыграли китаянок в матче Гран-при

Спорт
22 июля, 13:36 UTC+3 ТАСС

В турнирной таблице россиянки занимают девятое место, набрав 12 очков в 8 играх

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ТАСС, 22 июля. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Китая со счетом 3-1 в матче третьего тура предварительного этапа Гран-при. Встреча состоялась в Гонконге.

В трех матчах первого тура россиянки потерпели три поражения. Во втором туре они прервали серию из трех поражений, но затем проиграли две встречи. В первом матче третьего тура россиянки проиграли сербкам и после победы бразильянок над голландками потеряли шансы на выход в финал Гран-при.

В турнирной таблице россиянки занимают девятое место, набрав 12 очков в 8 играх. Китаянки, в активе которых 13 очков, расположились на шестой позиции. Следующий матч Гран-при сборная России проведет против команды Японии 23 июля. Китаянки в тот же день встретятся с сербками.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной [на правах хозяйки соревнований], пять участников определятся по итогам предварительного раунда.

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