Российские волейболистки обыграли китаянок в матче Гран-при

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ТАСС, 22 июля. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Китая со счетом 3-1 в матче третьего тура предварительного этапа Гран-при. Встреча состоялась в Гонконге.
В трех матчах первого тура россиянки потерпели три поражения. Во втором туре они прервали серию из трех поражений, но затем проиграли две встречи. В первом матче третьего тура россиянки проиграли сербкам и после победы бразильянок над голландками потеряли шансы на выход в финал Гран-при.
В турнирной таблице россиянки занимают девятое место, набрав 12 очков в 8 играх. Китаянки, в активе которых 13 очков, расположились на шестой позиции. Следующий матч Гран-при сборная России проведет против команды Японии 23 июля. Китаянки в тот же день встретятся с сербками.
Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной [на правах хозяйки соревнований], пять участников определятся по итогам предварительного раунда.