Двукратная чемпионка ОИ саблистка Егорян не сумела выйти в 1/8 финала ЧМ по фехтованию

ТАСС, 22 июля. Российская саблистка Яна Егорян, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой Игр-2016, не сумела выйти в 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

В поединке 1/16 финала Егорян уступила испанке Лусии Мартин-Португес со счетом 13:15. Также на этой стадии борьбу завершила другая российская спортсменка Валерия Большакова, уступившая итальянке Ирене Векки (6:15).

София Позднякова - последняя из россиянок продолжает борьбу в личном первенстве саблисток. В своем поединке 1/16 финала она была сильнее американки Дагмары Возняк (15:14).

Финал в соревнованиях женщин-саблисток пройдет позднее в субботу.

Чемпионат мира завершится 26 июля.