Более трех тысяч человек приняло участие в забеге, посвященном чемпионству "Спартака"

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Более трех тысяч человек стали участниками забега "Красно-белый старт", который был посвящен чемпионству московского "Спартака" в розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие состоялось на стадионе "Открытие-Арена". Соревнования проходили в двух возрастных категориях, дети соревновались на дистанции один километр, взрослые участники вышли на старт дистанций в один и пять километров. Всего в мероприятии приняли участие 138 детей и 2996 взрослых бегунов.

Чемпион СССР 1979 года в составе красно-белых Сергей Шавло в беседе с ТАСС отметил, что подобные спортивные праздники способствуют расширению армии болельщиков столичного клуба. "Считаю, что "Спартак" делает правильно, собирая вместе своих болельщиков, которые участвуют в этом фестивале бега, общаются. Здесь и происходит передача боления за красно-белую команду и общество "Спартак" из поколения в поколение. Было время, когда организация немного потерялась, но сейчас она возрождается и, надеюсь, что вскоре выйдет на лидирующие роли", - отметил Шавло.

"Нужно делать такие мероприятия для сближения народа, чтобы армия болельщиков увеличивалась. Сегодня много детей, девушек, на это приятно смотреть, это отвлекает людей от всего дурного, они здесь получают удовольствие", - добавил он.

"Спартак" выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Также на счету клуба 12 титулов чемпиона СССР. 14 июля красно-белые впервые в истории стали обладателями Суперкубка России, обыграв московский "Локомотив".