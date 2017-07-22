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"Тамбов" разгромил "Спартак-2" в матче третьего тура ФНЛ

Спорт
22 июля, 18:00 UTC+3 ТАСС ТАСС 22, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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ТАСС, 22 июля. /ТАСС/. "Тамбов" одержал победу над московским "Спартаком-2" со счетом 3:0 в домашнем матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Голы забили Андрей Часовских (16-я минута), Владислав Рыжков (33) и Сергей Шевчук (71, пенальти).

Красно-белые потерпели первое поражение после двух побед подряд, "Тамбов" одержал первую победу после двух поражений кряду. "Тамбов" с тремя очками занимает 13-ю строчку, "Спартак-2" с шестью баллами идет пятым.

В следующем туре "Тамбов" 26 июля сыграет на выезде с калининградской "Балтикой", в тот же день "Спартак-2" проведет гостевой матч с "Авангардом".

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