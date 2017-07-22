"Зенит" выиграл у "Рубина" в матче второго тура чемпионата России

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ТАСС, 22 июля. Санкт-петербургский "Зенит" выиграл у казанского "Рубина" со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу.
В составе гостей отличился Рифат Жемалетдинов (45-я минута), у хозяев - Себастьян Дриусси (52, 90).
"Зенит" вышел на первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков, "Рубин" идет 14-м (ни одного балла). В следующем туре "Зенит" 30 июля сыграет в гостях против "Тосно", днем ранее "Рубин" примет тульский "Арсенал".