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Более 100 российских спортсменов выступят на Европейском юношеском фестивале

Спорт
23 июля, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июля. /ТАСС

Юные спортсмены будут соревноваться в дзюдо, плавании, легкой атлетике, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, теннисе, баскетболе, гандболе и волейболе

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Во время проводов сборной России на Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль

Во время проводов сборной России на Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Летний Европейский юношеский фестиваль открывается в воскресенье в венгерском Дьере. В соревнованиях примут участие порядка пяти тысяч юных спортсменов в возрасте до 19 лет, которые разыграют награды в 10 видах спорта.

Юные спортсмены будут соревноваться в дзюдо, плавании, легкой атлетике, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, теннисе, баскетболе, гандболе и волейболе. Российские спортсмены выступят во всех видах программы, кроме баскетбола. В фестивале примут участие атлеты из 50 стран Европы.

В российскую олимпийскую делегацию вошли 152 человека, из них 105 спортсменов (41 юноша и 64 девушки). Юные легкоатлеты будут выступать под российским флагом - несмотря на дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Фестиваль в Дьере проходит под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК) и ассоциации Европейские олимпийские комитеты (ЕОК), которая не согласилась с предложением Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) о выступлении в Дьере юных российских спортсменов под нейтральным флагом - как это сейчас происходит на взрослых соревнованиях по легкой атлетике.

Легкоатлетический турнир на Фестивале будет проходить по правилам ИААФ, которая в ноябре 2015 года приняла решение о приостановлении членства ВФЛА в своей организации. В феврале ИААФ допустила российских спортсменов в возрасте до 15 лет до международных соревнований, однако их более старшие партнеры до восстановления прежнего статуса ВФЛА могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе и при условии наличия индивидуальных разрешений от международной федерации.

Закрытие на берегу реки

Фестиваль в Дьере продлится до 29 июля. Церемония открытия состоится в воскресенье в 21:30 мск на стадионе "ЭТО-Парк", где выступает местный футбольный клуб. Закрытие фестиваля пройдет в фан-зоне в парке на берегу реки Раба.

Всего на турнире будет разыграно 130 комплектов медалей.

Европейский юношеский фестиваль проходит раз в два года с 1991 года, нынешние соревнования - 14-е по счету. С 1993 года проводятся зимние Европейские юношеские фестивали, в нынешнем году праздник спорта состоялся в феврале в турецком Эрзуруме. Следующие летние фестивали пройдут в Баку в 2019 году и словацком Кошице - в 2021-м, зимние - в Сараеве (2019 г.) и финском Вуокатти (2021 г.).

По четным годам проводятся всемирные юношеские спортивные соревнования - Юношеские Олимпийские игры, которые в 2018 году состоятся в Буэнос-Айресе (летние), а в 2020-м - в швейцарской Лозанне (зимние).

Два года назад на летнем европейском фестивале в Тбилиси российские спортсмены завоевали 37 медалей, из них 17 - золотых, победив в общем зачете.

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