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"Спартак" сыграет в Уфе в матче чемпионата России по футболу

Спорт
23 июля, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июля. /ТАСС

Также в воскресенье пройдут матчи "Динамо" - "Урал" и "Ростов" - "Ахмат"

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Три матча в Уфе, Химках и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье во втором туре чемпионата России по футболу. "Спартак" отправится в гости к одному из самых неудобных соперников - "Уфе".

За три сезона "Спартак" лишь дважды обыграл уфимцев при трех поражениях, причем обе победы красно-белые одержали в гостях. В прошлом сезоне именно "Уфа" оказалась единственной командой, которая сумела победить "Спартак" на "Открытие-Арене" - остальных 14 соперников подопечные Массимо Карреры обыграли. Однако в гостевом матче, играя уже против команды Сергея Семака, "Спартак" в апреле одержал победу со счетом 3:1, сделав очередной шаг к чемпионскому титулу.

Нынешний сезон "Уфа" начала с гостевой победы над "Тосно" и опережает в таблице "Спартак", который упустил два очка во встрече с "Динамо", позволив соперникам по дерби сравнять счет на последней минуте. "Спартаку" в этом матче во многом не хватило сил после непростого матча за Суперкубок с "Локомотивом". Встреча с "Уфой" станет для чемпиона третьей за восемь дней.

"Уфа" на старте сезона вновь показала себя дисциплинированной командой, которая в Санкт-Петербурге во встрече с "Тосно" сумела использовать свой шанс в нападении. С учетом прошлого сезона подопечные Семака не проигрывают уже четыре матча, причем в трех последних встречах на своем поле одержали победы. Дома Семак на посту наставника "Уфы" пока проигрывал лишь московским клубам - "Локомотиву", "Спартаку" и ЦСКА.

В состав "Спартака" возвращается после дисквалификации защитник сборной России Георгий Джикия - в его отсутствие в матче с "Динамо" оборона допускала серьезные ошибки.

Матч пройдет на стадионе "Нефтяник", начало - 15:00 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

"Динамо" против "удобного" "Урала"

В 17:30 мск на "Химки-Арене" "Динамо" сыграет с "Уралом". Вырвав ничью во встрече со "Спартаком", динамовцы доказали, что способны после возвращения в премьер-лигу решать серьезные задачи.

Уральцы начали сезон с домашней ничьей с заметно обновившимся "Ростовом", и подопечным Александра Тарханова явно не хватало мощи в атаке, где отсутствовал Владимир Ильин. Ставка была сделана на Александра Ставпеца, который обычно играет на фланге и в более чем ста матчах премьер- лиги забил всего два мяча.

В последнем домашнем матче с "Уралом", который состоялся в августе 2015 года, "Динамо" победило со счетом 1:0 благодаря мячу защитника Григория Морозова. В ответной встрече в Екатеринбурге в марте 2016 года была зафиксирована ничья 1:1, на мяч Алексея Ионова ответил чилиец Херсон Асеведо, который "Урал" уже покинул. "Урал" является удобным соперником для "Динамо", которое в 16 матчах победило 10 раз при всего трех поражениях, при этом в шести предыдущих домашних встречах не пропускало мячи.

Главным арбитром предстоящей встречи назначен Владимир Москалев из Воронежа.

"Ростов" дома непобедим

В 20:00 мск первый домашний матч под руководством Леонида Кучука проведет "Ростов" - против грозненского "Ахмата". "Ахмат", который летом возглавил Олег Кононов, начал сезон с домашней победы над "Амкаром" 1:0 благодаря мячу бразильского новичка Лео Жаба. В отличие от "Ростова", который многих лидеров потерял, "Ахмат" в межсезонье лишь усилил состав, хотя по итогам прошлого сезона занял высокое пятое место, оказавшись даже выше, чем "Ростов" Курбана Бердыева (шестое место).

"Ростов" под руководством Бердыева два сезона не проигрывал на своем поле в чемпионате России, в последний раз уступив дома в мае 2015 года грозненскому "Тереку". Теперь пытаться продлить серию будет уже команда Кучука.

Игра пройдет на стадионе "Олимп-2", главный арбитр - Роман Галимов из Улан-Удэ.

Второй тур стартовал в пятницу, когда ЦСКА проиграл "Локомотиву" (1:3), а "Анжи" победил "Амкар" (1:0). В субботу "Зенит" победил "Рубин" (2:1), а "Краснодар" - "Тосно" (2:0). Завершится тур в понедельник матчем "Арсенала" и хабаровского СКА.

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