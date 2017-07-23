Россиянин Красных не сумел выйти в финал ЧМ в плавании на 400 м вольным стилем

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БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Российский пловец Александр Красных не сумел квалифицироваться в финал на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Красных финишировал шестым в своем заплыве и показал 13-е общее время (3 минуты 47,35 секунды).
С первым временем в финал квалифицировался австриец Феликс Аубек (3.44,19). Трехкратный олимпийский чемпион из Китая Сунь Ян пробился в решающий заплыв со вторым временем (3.44,55). Австралиец Дэвид Маккеон победил в своем заплыве с третьим общим временем (3.45,56).
Финал в плавании на 400 метров вольным стилем пройдет позднее в воскресенье.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.