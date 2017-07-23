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Россиянка Попова вышла в финал ЧМ в плавании на 400 м вольным стилем

Спорт
23 июля, 12:31 UTC+3 БУДАПЕШТ

С первым временем в финал вышла пятикратная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки

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Вероника Попова

Вероника Попова

© EPA/PATRICK B. KRAEMER, архив

БУДАПЕШТ, 23 июля. Россиянка Вероника Попова квалифицировалась в финал на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Попова финишировала пятой в своем заплыве и показала седьмое общее время (4.06,40). Другая российская пловчиха Арина Опенышева не смогла выйти в финал, показав 19-е время (4.15,45).

С первым временем в финал вышла пятикратная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки (3.59,06). Она показала седьмой результат в истории плавания на этой дистанции и установила рекорд чемпионатов мира. Со вторым временем в следующий раунд квалифицировалась американка Леа Смит (4.02,00), с третьим - австралийка Эриарн Титмус (4.04,26).

Россиянин Евгений Седов квалифицировался в полуфинал в плавании 50 метров вольным стилем. Он финишировал третьим в своем заплыве и показал 10-е общее время (23,68). Другой российский пловец Олег Костин не сумел выйти в полуфинал, финишировав с 17-м общим временем (23,68).

С первым временем в полуфинал пробился украинец Андрей Говоров (22,92). Второе время показал двукратный олимпийский чемпион американец Калеб Дрессел, преодолевший дистанцию за 22,97 секунды, что является новым рекордом США. Дрессел стал первым американцем, проплывшим 50 метров кролем быстрее 23 секунд. Третье время показал олимпийский чемпион из Сингапура Джозеф Скулинг (22,05).

Финал в плавании на 400 метров кролем у женщин состоится в воскресенье. Полуфиналы в плавании на 50 метров вольным стилем среди мужчин пройдут позднее в воскресенье, финал - в понедельник.

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