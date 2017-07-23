Россияне Пригода и Занько вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м брассом

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Россияне Кирилл Пригода и Всеволод Занько квалифицировались в финал на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Пригода финишировал четвертым в своем заплыве и показал шестое общее время (59,36). Занько стал третьим в своем заплыве и показал итоговое восьмое время (59,56).

С лучшим результатом в полуфинал квалифицировался олимпийский чемпион британец Адам Пити (58,21). Второй результат показал американец Коди Миллер (59,14), третий - его соотечественник Кевин Кордес (59,15).

Полуфинал в плавании на 100 метров брассом у мужчин пройдет позднее в воскресенье, финал - в понедельник.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.