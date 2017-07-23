Российские пловцы вышли в финал ЧМ в эстафете 4х100 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Мужская российская эстафетная четверка в составе Александра Попкова, Никиты Королева, Никиты Лобинцева и Владимира Морозова квалифицировалась в финал на дистанции 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россияне финишировали четвертыми в своем заплыве и показали шестое общее время (3.13,84).

С первым временем в финал пробилась бразильская четверка (3.12,34). Второй результат в квалификационных заплывах показала австралийская команда (3.12,45), третий - сборная США (3.12,90). Также в финале поплывут итальянцы, венгры, японцы и канадцы.

Финал в данном виде пройдет в воскресенье.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.