Российские шпажистки Колобова, Логунова и Гудкова вышли в 1/8 финала ЧМ по фехтованию

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ТАСС, 23 июля. Российские шпажистки Виолетта Колобова, Татьяна Логунова и Татьяна Гудкова вышли в 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
Двукратная чемпионка мира Колобова в поединке 1/16 финала победила француженку Ориан Майо со счетом 15:10. В 1/8 финала она встретится с Кан Ён Ми из Южной Кореи.
Логунова выиграла у француженки Коралин Виталис (15:5) и в 1/8 встретится с венгеркой Вивьен Варнаи. Гудкова была сильнее Чхве Ин Джон из Южной Кореи (15:8), в 1/8 финала ее ожидает эстонка Ирина Эмбрих. Эстонка на стадии 1/32 финала победила россиянку Дарью Мартынюк (15:7).
Финал в соревнованиях женщин-шпажисток пройдет позднее в воскресенье.