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Россиянин Фокеев стал чемпионом Европы по стендовой стрельбе в дабл-трапе

Спорт
23 июля, 16:23 UTC+3 ТАСС

Третье место занял еще один россиянин Василий Мосин

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Виталий Фокеев

Виталий Фокеев

© EPA/VALDRIN XHEMAJ, архив

ТАСС, 23 июля. Россиянин Виталий Фокеев завоевал золото чемпионата Европы по стендовой стрельбе в дабл-трапе. Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта проходит в Баку.

В финале Фокеев поразил 70 мишеней, так же как и серебряный призер словак Хуберт Олейник, россиянин стал победителем по результатам перестрелки (7:6). Третье место занял соотечественник Фокеева Василий Мосин, поразивший в финале 52 мишени.

Фокеев является чемпионом мира 2006 года, Мосин - чемпионом Европы 2016 года и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне.

Дабл-трап уже не является олимпийской дисциплиной. По итогам реформы МОК, прошедшей в июне 2017 года, дабл-трап, а также еще две стрелковые дисциплины были исключены из олимпийской программы Игр-2020 в Токио в пользу смешанных видов программы.

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.

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