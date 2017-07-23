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Карасев рассказал, что ФИФА осталась довольна работой его бригады на молодежном ЧМ-2017

Спорт
23 июля, 17:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Бригада Карасева отработала две встречи турнира: Вануату - Мексика (2:3) и Уругвай - ЮАР (0:0)

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Сергей Карасев

Сергей Карасев

© EPA/OLIVER WEIKEN

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация футбола (ФИФА) осталась довольна работой российской бригады арбитра Сергея Карасева на молодежном чемпионате мира 2017 года, который прошел в июне в Южной Корее. Об этом ТАСС рассказал сам Карасев.

Матчи молодежного чемпионата мира прошли с 20 мая по 11 июня этого года. Бригада Карасева отработала две встречи турнира: Вануату - Мексика (2:3) и Уругвай - ЮАР (0:0).

"Мы там были долго, но отсудили две игры. После 1/8 финала глава департамента судейства ФИФА Массимо Бузакка объявил бригады, которые должны покинуть турнир, в их числе, к сожалению, была и наша бригада. Но из разговора с ним и по отзывам на разборах игр к нам нет никаких претензий, мы отработали на хорошем уровне, не сделали больших ошибок. Радует, что мы смогли провести эти две игры без какого-либо вмешательства видеоассистентов, разобрались во всех моментах правильно и не дали повода исправить наше решение", - сказал Карасев.

"Радует, что мы, несмотря на все новшества, стараемся надеяться на себя и брать все моменты сами, не перекладывая ни на кого ответственность. То, что мы не пошли дальше, это решение ФИФА, оно не обсуждается, но по внутренней информации, нашей работой остались довольны", - отметил арбитр.

Карасев в последние годы является единственным российским арбитром, который работал на крупных международных турнирах. С 2008 года он обслуживает матчи чемпионата России, в 2016 году работал на играх чемпионата Европы во Франции, а также на футбольном турнире Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В этом году россиянин обслуживал встречи молодежного мирового первенства в Южной Корее и регулярно работал на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В сезоне-2015/16 Российский футбольный союз признал его лучшим арбитром страны.

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