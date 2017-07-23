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Рапирист Жеребченко вышел в полуфинал ЧМ по фехтованию и гарантировал медаль

Спорт
23 июля, 18:35 UTC+3 ТАСС

В четвертьфинале россиянин победил американца Александра Массиаласа со счетом 15:8

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Дмитрий Жеребченко (слева)

Дмитрий Жеребченко (слева)

© EPA/MAXIM SHIPENKOV, архив

ТАСС, 23 июля. Рапирист Дмитрий Жеребченко вышел в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, тем самым гарантировав сборной России минимум бронзовую медаль. Турнир проходит в немецком Лейпциге.

В четвертьфинале россиянин победил американца Александра Массиаласа со счетом 15:8.

В полуфинале Жеребченко встретится с японцем Такахиро Сикино, который в 1/4 финала победил итальянца Алессио Фокони (15:13).

Финал в соревнованиях рапиристов пройдет позднее в воскресенье.

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