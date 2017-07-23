Мужская сборная России по плаванию стала четвертой в эстафете 4x100 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по плаванию заняла четвертое место в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира в Будапеште.

Российская команда в составе Данилы Изотова, Владимира Морозова, Никиты Лобинцева и Никиты Королева показала результат 3 минуты 12,58 секунды. Победила сборная США (3.10,06). Второе место заняли бразильцы (3.10,34), третье - венгры (3.11,99).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.