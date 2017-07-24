Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере

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ТАСС, 24 июля. Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля для спортсменов в возрасте до 19 лет прошла в венгерском Дьере.
Церемония состоялась на стадионе "ЭТО-Парк", где выступает местный футбольный клуб. Она началась с исполнения гимна Венгрии, а завершилась красочным салютом. В мероприятии приняли участие венгерские песенные и танцевальные коллективы, а также приглашенные звезды эстрады. Как заявили в оргкомитете соревнований, целью церемонии открытия стала передача историко-культурного образа Венгрии всей европейской молодежи.
Самой масштабной и продолжительной частью открытия фестиваля стал парад сборных. Знаменосцем сборной России, в состав которой вошли 105 спортсменов, стала волейболистка Валерия Шевчук, чемпионка Европы среди девушек не старше 18 лет.
От российской делегации в церемонии приняли участие заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) по спорту Игорь Казиков, а также основатель и дизайнер нового официального экипировщика ОКР компании ZASPORT Анастасия Задорина.
В соревнованиях, которые завершатся 29 июля, примут участие порядка пяти тысяч юных спортсменов из 50 стран Европы, которые разыграют награды в 10 видах спорта. Они будут соревноваться в дзюдо, плавании, легкой атлетике, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, теннисе, баскетболе, гандболе и волейболе. Российские спортсмены выступят во всех видах программы, кроме баскетбола.
Европейский юношеский фестиваль проходит раз в два года с 1991 года, нынешние соревнования - 14-е по счету. С 1993 года проводятся зимние Европейские юношеские фестивали, в нынешнем году праздник спорта состоялся в феврале в турецком Эрзуруме. Следующие летние фестивали пройдут в Баку в 2019 году и словацком Кошице - в 2021-м, зимние - в Сараеве (2019 г.) и финском Вуокатти (2021 г.). Два года назад на летнем европейском фестивале в Тбилиси российские спортсмены завоевали 37 медалей, из них 17 - золотых, победив в общем зачете.