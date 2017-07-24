Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере

Спорт
24 июля, 0:31 UTC+3 ТАСС

Церемония состоялась на стадионе "ЭТО-Парк"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 июля. Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля для спортсменов в возрасте до 19 лет прошла в венгерском Дьере.

Церемония состоялась на стадионе "ЭТО-Парк", где выступает местный футбольный клуб. Она началась с исполнения гимна Венгрии, а завершилась красочным салютом. В мероприятии приняли участие венгерские песенные и танцевальные коллективы, а также приглашенные звезды эстрады. Как заявили в оргкомитете соревнований, целью церемонии открытия стала передача историко-культурного образа Венгрии всей европейской молодежи.

Самой масштабной и продолжительной частью открытия фестиваля стал парад сборных. Знаменосцем сборной России, в состав которой вошли 105 спортсменов, стала волейболистка Валерия Шевчук, чемпионка Европы среди девушек не старше 18 лет.

От российской делегации в церемонии приняли участие заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) по спорту Игорь Казиков, а также основатель и дизайнер нового официального экипировщика ОКР компании ZASPORT Анастасия Задорина.

В соревнованиях, которые завершатся 29 июля, примут участие порядка пяти тысяч юных спортсменов из 50 стран Европы, которые разыграют награды в 10 видах спорта. Они будут соревноваться в дзюдо, плавании, легкой атлетике, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, теннисе, баскетболе, гандболе и волейболе. Российские спортсмены выступят во всех видах программы, кроме баскетбола.

Европейский юношеский фестиваль проходит раз в два года с 1991 года, нынешние соревнования - 14-е по счету. С 1993 года проводятся зимние Европейские юношеские фестивали, в нынешнем году праздник спорта состоялся в феврале в турецком Эрзуруме. Следующие летние фестивали пройдут в Баку в 2019 году и словацком Кошице - в 2021-м, зимние - в Сараеве (2019 г.) и финском Вуокатти (2021 г.). Два года назад на летнем европейском фестивале в Тбилиси российские спортсмены завоевали 37 медалей, из них 17 - золотых, победив в общем зачете.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
2
Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ
3
Британские исследователи обнаружили у берегов Исландии судно с 4 т золота нацистов
4
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
5
Молодежь пожаловалась главе Роспотребнадзора на высокую стоимость презервативов
6
МАКС-2017 закончился подписанием контрактов на 400 млрд рублей
7
Президент "Зенита" Фурсенко заявил, что ничего не знает о предложении "Спартаку" по Дзюбе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама