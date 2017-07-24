Юлия Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м брассом

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БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский призер и четырехкратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова квалифицировалась в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Ефимова финишировала первой в своем заплыве и показала второе общее время (1.05,60). С лучшим результатом в финал вышла двукратная олимпийская чемпионка из США Лилли Кинг (1.05,20). Третья время показала литовка Рута Мейлутите (1.05,81).
Другая россиянка Наталья Иванеева не смогла выйти в полуфинал. Она финишировала пятой в своем заплыве и показала 21-е общее время (1.07,97). В следующую стадию вышли 16 спортсменок.
Полуфиналы в плавании на 100 метров брассом среди женщин пройдут позднее в понедельник, финал - во вторник.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.