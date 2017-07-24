Российские саблисты вышли в четвертьфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

ТАСС, 24 июля. Сборная России по фехтованию на саблях в составе Вениамина Решетникова, Дмитрия Даниленко, Алексея Якименко и Камиля Ибрагимова вышла в четвертьфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россияне на стадии 1/8 финала победили команду Украины со счетом 45:27 и в следующем раунде турнира встретятся с американцами.

Сборная России является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.

Финал в командном турнире саблистов пройдет позднее в понедельник.