Российские рапиристки вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

ТАСС, 24 июля. Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Аделины Загидулиной, Анастасии Ивановой, Анастасии Трипапиной и Инны Дериглазовой вышла в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россиянки на стадии четвертьфинала победили команду Канады со счетом 42:36 и в следующем раунде турнира встретятся с победителем пары между сборными Китая и США.

Сборная России является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.

Финал в командном турнире рапиристок пройдет позднее в понедельник.