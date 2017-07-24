Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские рапиристки вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

Спорт
24 июля, 14:29 UTC+3 ТАСС

В 1/4 финала россиянки победили команду Канады

Поделиться
Материал из 1 страницы
Инна Дериглазова (справа)

Инна Дериглазова (справа)

© EPA/FILIP SINGER

ТАСС, 24 июля. Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Аделины Загидулиной, Анастасии Ивановой, Анастасии Трипапиной и Инны Дериглазовой вышла в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россиянки на стадии четвертьфинала победили команду Канады со счетом 42:36 и в следующем раунде турнира встретятся с победителем пары между сборными Китая и США.

Сборная России является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.

Финал в командном турнире рапиристок пройдет позднее в понедельник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города
3
СМИ: неизвестный с бензопилой ранил пять человек в Швейцарии
4
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
5
Полиция отправила домой девочку из Мурманска, ехавшую в лагерь с наркотиками и алкоголем
6
Суд перевел математика Богатова из СИЗО под домашний арест
7
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама