РФС запретил "Рубину" заявлять новых игроков из-за долгов перед Билялетдиновым и Ахметовым

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ТАСС, 24 июля. Российский футбольный союз (РФС) запретил казанскому "Рубину" регистрировать новых игроков из-за долгов перед полузащитниками Динияром Билялетдиновым и Ильзатом Ахметовым. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Билялетдинов покинул "Рубин" 14 июня, став свободным агентом. По информации портала Trasfermarkt.de, Ахметов подписал новый контракт с "Рубином" 30 июня 2016 года на три года.
РФС снимет запрет после того, как клуб полностью погасит задолженность перед 32-летним Билялетдиновым и выплатит 19-летнему Ахметову процент за продление контракта с клубом.
Билялетдинов перешел в "Рубин" в 2015 году, провел за команду 21 матч и забил два гола. Ахметов является воспитанником "Рубина" и провел за команду 31 матч.
"Рубин" после первых двух туров чемпионата России-2017/18 не набрал ни одного очка. Матч третьего тура казанский клуб проведет 29 июля дома против тульского "Арсенала".