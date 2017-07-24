Переход Менди в "Манчестер Сити" стал самым дорогим трансфером среди защитников в истории

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Трансфер французского футболиста Бенжамена Менди из "Монако" в английский "Манчестер Сити" стал самым дорогим переходом среди защитников в истории. По информации портала Transfermarkt, англичане заплатили за 23-летнего игрока £49,4 млн фунтов.

В понедельник "Манчестер Сити" подписал с Менди контракт на пять лет. О сумме сделки клуб официально не сообщил.

Предыдущий рекорд по покупке самого дорогого защитника также принадлежал "Манчестер Сити", который летом прошлого года приобрел у "Эвертона" защитника Джона Стоунса за £47,26 млн. На третьем месте другой трансфер "Манчестер Сити", который ранее приобрел у "Тоттенхэма" защитника Кайла Уолкера за £43,35 млн.

В прошедшем сезоне Менди провел за "Монако" 39 матчей и забил один гол, за сборную Франции в активе футболиста четыре встречи.