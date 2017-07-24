Российские рапиристки проиграли в полуфинале командного турнира на ЧМ по фехтованию

ТАСС, 24 июля. Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Аделины Загидулиной, Анастасии Ивановой, Анастасии Трипапиной и Инны Дериглазовой не смогла выйти в финал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россиянки на стадии полуфинала уступили команде США со счетом 42:45. В матче за третье место команда России встретится со сборной Германии.

Матч за третье место и финал в командном турнире рапиристок пройдут позднее в понедельник.