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Российские рапиристки проиграли в полуфинале командного турнира на ЧМ по фехтованию

Спорт
24 июля, 16:44 UTC+3

Россиянки уступили команде США со счетом 42:45

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Инна Дериглазова (справа)

Инна Дериглазова (справа)

© EPA/FILIP SINGER, архив

ТАСС, 24 июля. Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Аделины Загидулиной, Анастасии Ивановой, Анастасии Трипапиной и Инны Дериглазовой не смогла выйти в финал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россиянки на стадии полуфинала уступили команде США со счетом 42:45. В матче за третье место команда России встретится со сборной Германии.

Матч за третье место и финал в командном турнире рапиристок пройдут позднее в понедельник.

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