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Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил, что пока не набрал оптимальных кондиций

Спорт
24 июля, 18:51 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

По словам полузащитника, с каждой игрой он чувствует себя все лучше

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АФИНЫ, 24 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пока не набрал оптимальных кондиций, но прибавляет с каждым матчем. Об этом он рассказал на пресс-конференции в преддверии игры Лиги чемпионов по футболу с греческим АЕКом.

Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах. Дзагоев из-за повреждения задней поверхности бедра, полученной в мае, не доиграл обе стартовые игры команды в чемпионате страны и был заменен во вторых таймах.

"Конечно, пока оптимальных кондиций не набрал, поэтому столько игрового времени получил. Но с каждой игрой чувствую себя все лучше, по ходу сезона форму наберу. Смогу ли сыграть завтра весь матч? Думаю, по ходу матча будет видно - как будет складываться игра и как буду себя чувствовать", - прокомментировал свое состояние Дзагоев.

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