Британец Прауд стал чемпионом мира по плаванию на 50 м баттерфляем

Федерации бокса России: Сочи на высочайшем уровне проведет ЧМ-2019Спорт 24 июля, 20:37
Аминов: выступление российских пятиборцев на ЧЕ можно назвать великолепнымСпорт 24 июля, 20:24
На раскопках подводного античного города Акра в Черном море нашли женский гребеньНаука 24 июля, 20:20
Венгерка Хоссу завоевала золото ЧМ по плаванию на 200 м комплексомСпорт 24 июля, 20:09
Мутко: сомнений в победе заявки России на проведение ЧМ-2019 по боксу не былоСпорт 24 июля, 20:07
Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 годаСпорт 24 июля, 19:52
Ефимова выступит на этапе Кубка мира по плаванию в МосквеСпорт 24 июля, 19:43
Россиянки Фесикова и Устинова вышли в финал ЧМ в плавании на 100 м на спинеСпорт 24 июля, 19:42
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн грузаКосмос 24 июля, 19:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Британец Бенджамин Прауд стал чемпионом мира по плаванию на 50 м баттерфляем. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.
Прауд показал время 22,75 секунды. Второе место занял бразилец Николас Сантос (22,79), третье - украинец Андрей Говоров (22,84).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.