Британец Прауд стал чемпионом мира по плаванию на 50 м баттерфляем

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Британец Бенджамин Прауд стал чемпионом мира по плаванию на 50 м баттерфляем. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Прауд показал время 22,75 секунды. Второе место занял бразилец Николас Сантос (22,79), третье - украинец Андрей Говоров (22,84).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.