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Венгерка Хоссу завоевала золото ЧМ по плаванию на 200 м комплексом

Спорт
24 июля, 20:09 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 24, июля. /ТАСС

Второй стала японка Охаси Юи, третьей - американка Мэдисон Кокс

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Катинка Хоссу

Катинка Хоссу

© EPA/Tibor Illyes

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Венгерка Катинка Хоссу стала чемпионкой мира на 200 м комплексным плаванием. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Хоссу показала результат 2 минуты 7,00 секунды.

Второй стала японка Охаси Юи (2.07,91), третьей - американка Мэдисон Кокс (2.09,71).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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